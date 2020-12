13.12.2020, 09:35 Uhr

Schwerverletzte Person nach Wohnungsbrand in Körzendorf

Bei einem Wohnungsbrand in Körzendorf in der Gemeinde Ahorntal im Landkreis Bayreuth ist eine 69 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.