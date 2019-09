Schwerverletzte nach Vollbremsung im Linienbus - wer haftet?

Ein Linienbus legt eine Vollbremsung ein - ein Mann verletzt sich - so geschehen vor sieben Jahren in Ingolstadt. Jetzt klagt dessen Versicherung auf Schadensersatz. Das Landgericht Ingolstadt hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen, dagegen legte die Versicherung als Klägerin Rechtsmittel ein, jetzt muss das Oberlandesgericht München entscheiden.

Busfahrer und Verkehrsgesellschaft sollen zahlen

Die Versicherung des gestürzten Fahrgastes klagt gegen den Busfahrer und die Verkehrsgesellschaft und fordert einen Schadensersatz in Höhe von mehr als 120.000 Euro. Die Versicherung behauptet, der Fahrer hätte vorsichtiger fahren müssen. Der Mann sei in den Bus zugestiegen und habe dann sein Ticket entwertet. Als er sich gerade hinsetzen wollte, habe der Bus eine Vollbremsung gemacht – wegen eines Fußgängers, der die Straße überquerte. Dadurch sei der Mann hingefallen und habe sich verletzt. Laut Versicherung hätte der Busfahrer den Fußgänger frühzeitig erkennen und langsamer fahren müssen.

Im Bus muss man mit Vollbremsung rechnen

Der Busfahrer dagegen behauptet, der Mann sei, nachdem er das Ticket entwertet hatte, im Bus stehengeblieben, ohne sich festzuhalten. Daraufhin sei ein Fußgänger, der wohl alkoholisiert war, plötzlich auf die Straße gelaufen und er habe bremsen müssen. Das Oberlandesgericht will die Bremssituation mittels Gutachter nochmal überprüfen, hat aber darauf hingewiesen, dass man in einem Bus mit ruckartigen Bremsungen rechnen müsse.