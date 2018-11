Schwerverletzte nach Unfällen

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am frühen Abend auf der B470 bei Pressath in der Oberpfalz ein 25 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Rettungsspreizer und Hubschrauber im Einsatz

Der 25-Jährige wurde im Wrack seines Autos eingeklemmt und musste mit einem Rettungsspreizer befreit und anschließend per Hubschrauber ins Klinikum Weiden geflogen werden. Auch die drei Insassen des Kastenwagens kamen ins Krankenhaus. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz. Die B470 war für einige Stunden gesperrt.

Erste Glätteunfälle

Außerdem hat sich in der Oberpfalz einer der ersten Glätteunfalle dieses Herbstes ereignet. Laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums geriet eine Autofahrerin auf einer Staatsstraße bei Schönsee aufgrund plötzlicher Glätte mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter. Die Frau wurde eingeklemmt und ebenso wie der Fahrer des Transporters schwer verletzt. Lebensgefahr besteht aber nicht. Beide kamen ins Krankenhaus.

Ein weiterer Unfall wegen Glätte hat sich in Plößberg (Lkr. Tirschenreuth) am Morgen ereignet: Eine Autofahrerin Richtung Plößberg geriet wegen der Glätte ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Die Fahrerin blieb aber unverletzt.