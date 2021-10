Schwerverletzte Frau in Altenstadt: Identität ist geklärt

Eine 69-jährige Frau ist am Mittwoch in Altenstadt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab frontal von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Identität der Schwerverletzten war zunächst unklar, da sie keinerlei Ausweispapiere dabeihatte.

Bekannte meldet Frau als vermisst

Wie die Polizei am Donnerstag dem BR sagte, meldete sich mittlerweile eine Bekannte der Seniorin bei den Beamten, die die Frau als vermisst melden wollte. "Die 69-Jährige pflegt einen älteren Herren. Und die Tochter des Seniors hat sich bei der Polizei gemeldet, als die Frau nicht erschien", so ein Polizeisprecher.

Durch die Luft geschleudert und auf Gehweg geprallt

Die 69-Jährige ist aktuell immer noch nicht ansprechbar und wird im Klinikum in Weiden behandelt. Sie wollte am Mittwochnachmittag zu Fuß die Hauptstraße in Altenstadt überqueren, als ein 66 Jahre alter Autofahrer sie übersah und es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde die Frau durch die Luft geschleudert und stürzte anschließend auf den Fußgängerweg.