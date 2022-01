Schwerverletzte Frau bei Schonungen - Großeinsatz der Polizei

In Schonungen im Landkreis Schweinfurt ist am Montagabend (10.01.2022) eine schwer verletzte Frau aufgefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mitteilt, war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Ob es sich um eine Gewalttat handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei schließt Gewaltverbrechen nicht aus

Demnach wurde die Einsatzzentrale der Polizei gegen 18.20 Uhr darüber informiert, dass eine schwer verletzte Frau in einem Wohnhaus im Schonunger Ortsteil Löffelsterz liege. Als mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei am Einsatzort ankamen, wurde die Frau bereits vom Rettungsdienst versorgt. Sie kam danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Genauere Angaben zur Person oder der Verletzung macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht. Ein Gewaltverbrechen, wie etwa eine versuchte Tötung, schließen die Ermittler aber derzeit nicht aus.

Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz

Das Auffinden der Verletzten führte bis in die Nacht hinein zu einem größeren Polizeieinsatz am Wohnanwesen und im umliegenden Ortsgebiet, heißt es im Polizeibericht. Neben Streifen der Schweinfurter Polizei waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer mit seinen Hunden im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.