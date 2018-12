Schwertransporter verliert 30 Tonnen schwere Ladung in Nürnberg

Nach Angaben der Polizei war der Schwertransporter gegen 12.00 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße in Richtung Rothenburger Straße unterwegs. Als er nach links in den Tillypark abbog, rutschte die Ladung vom Lkw. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Höhe des Sachschadens unklar

Verletzt wurde niemand. Die Ladung musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Für die Bergungsarbeiten wurde die Gustav-Adolf-Straße in Richtung Fernsehturm gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.