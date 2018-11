Schwertransporter sorgt für Verkehrsprobleme in Regensburg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein gut 50 Meter langer Schwertransporter für große Verkehrsprobleme in Regensburg gesorgt. Der 120-Tonner hatte sich am vergangenen Wochenende festgefahren, war im Regensburger Stadtsüden steckengeblieben und deshalb dort abgestellt worden. In der vergangenen Nacht wurde er ab 22 Uhr zurück zur Autobahn gelotst.

Gigant der Straße muss millimeterweise gelotst werden

In Millimeterarbeit musste der überlange Gigant an Ampeln, Straßenschildern und -laternen vorbei. Die Max-Planck-Straße und einige kleinere Straßen mussten wegen dieser Aktion von der Polizei komplett gesperrt werden. Wegen der Straßensperrungen kam es zu erheblichen Staus, da der Schichtverkehr der umliegenden Firmen zu dieser Zeit unterwegs ist, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg dem BR mit.

Auffahrt auf die A3 ging ohne Probleme

Kurz nach Mitternacht war die Rangieraktion vorbei und der Schwertransporter setzte seine Fahrt in Richtung A3 fort. Laut Verkehrspolizeiinspektion Regensburg erreichte er gegen 2 Uhr nachts die Autobahn Richtung Passau. Auch ein zweiter, etwas kürzerer Schwertransporter, konnte etwa 15 Minuten später auf die A3 auffahren. Die Abfahrt Regensburg-Ost war dafür nur teilweise und kurzzeitig gesperrt. Dabei kam es laut Verkehrspolizei zu keinen größeren Behinderungen.

Die Schwertransporter haben Windrad-Teile geladen und sind auf dem Weg zu einem Windpark in der Nähe von Landshut.