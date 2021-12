Schwertransporter rammt Brücke auf Südwesttangente

In der Nacht auf Mittwoch (08.12.21) ist ein Schwertransporter auf der Südwesttangente bei der Ausfahrt Gebersdorf an einer Brücke hängengeblieben. Nach Angaben der Polizei wurde die Brücke erheblich beschädigt. Im morgendlichen Berufsverkehr wird es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Straßensperrungen und Umwege

Auf der Südwesttangente ist ein Fahrstreifen in Richtung Feucht immer noch gesperrt. Auch auf der Brücke in der Hügelstraße, bleibt jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Zudem wurde sie für den Schwerlastverkehr gesperrt. Da sich viele Gewerbeanwesen in der Nähe befinden, müssen Laster mit einem Gewicht vor mehr als 7,5 Tonnen nun Umwege fahren.

Unfallursache unklar

Der Schwerlasttransporter hatte ein Wohnmodul geladen. Dieses war vor dem Transport vermessen worden. Wie es trotzdem zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Experten hatten die Brücke noch in der Nacht untersucht und konnten zumindest teilweise Entwarnung gegeben.