Schwertransport mit 250 Tonnen startet in Schweinfurt

Kaum zu glauben, welche Last die kleinen Reifen tragen. In Schweinfurt hat die Auslieferung eines Schwertransports mit einem Ladegewicht von 250 Tonnen begonnen. Zwei Sattelschlepper befördern die beiden Großlager-Schleifmaschinen, die in China zum Einsatz kommen sollen.

Schwertransport führt einmal quer durch Schweinfurt und Umkreis

Für den Schwertransport mussten in Schweinfurt einige Ampeln gedreht werden. Außerdem sperrte die Polizei Straßen ab. An Engstellen war Präzision gefragt. Wegen des enormen Gewichts und einer Höhe von knapp sechs Metern konnte der Schwertransport nicht die direkte Route nach Grafenrheinfeld befahren. Diese wäre circa sechs Kilometern lang gewesen.

Stattdessen wählten die Fahrer der Sattelschlepper einen Umweg von rund 25 Kilometern. Die Strecke führte sie über Schonungen auf die A70 und anschließend zurück nach Schweinfurt. Von dort ging es über Oberndorf und Bergrheinfeld an das Mainufer bei Grafenrheinfeld. Für die 25 Kilometer lange Strecke benötigten die beiden Sattelschlepper mehr als eine Stunde. In Grafenrheinfeld lädt ein 500-Tonnen-Kran die beiden Maschinen auf ein Binnenschiff um.

Schaeffler liefert Maschinen nach China

Von Unterfranken geht die Reise weiter nach Antwerpen. Im dortigen Hafen werden die Großlager-Schleifmaschinen seetüchtig verpackt, ehe sie nach China verschifft werden. Die beiden Maschinen hat die Schaeffler-Gruppe gebaut, die in Schweinfurt eine Niederlassung hat. Schaeffler bezeichnet die Konstruktionen als die zwei größten, die das Unternehmen bis dato im Sondermaschinenbau in Schweinfurt gefertigt habe.