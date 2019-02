Schwertransport in Neuenmarkt: Mitropa Speisewagen wird verladen

Bisher wurde der markante rote Speisewagen mit dem gelben Mitropa-Schriftzug stilecht gastronomisch genutzt. Nun verlässt der renovierungsbedürftige Wagen das Deutsche Dampflokmuseum in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach.

Neuer Platz im Schwarzwald

Museumsbesucher konnten bisher auf den 42 Sitzplätzen speisen. Nun wird der Speisewagen mit Kränen vom Museumsgelände gehoben und auf einen Schwertransporter verladen – und dann abtransportiert. Nach der umfassenden Restaurierung kommt der Speisewagen allerdings nicht mehr in das deutsche Dampflokmuseum nach Oberfranken zurück, sondern wird im Schwarzwald am neu umgebauten Bahnhof in Bad Wildbad stehen.

Die Arbeiten zum Abtransport starteten um sechs Uhr morgens und dauern voraussichtlich bis zum Mittag an.