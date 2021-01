Schwertransport: Historischer Schienenbus-Beiwagen auf Reise

Ein Schienenbus-Beiwagen aus dem Jahre 1956 wurde per Schwertransport von Würzburg nach Rupboden im Landkreis Bad Kissingen transportiert. Abgeholt wurde der Wagen vom Gelände des Eisenbahnmuseum in Würzburg. Der Wagen soll in Rupboden restauriert werden und in Zukunft als Museumswagen dienen. Er soll an die sogenannte Sinntal-Bahnstrecke erinnern.

Die Wandlung der Sinntal-Bahnstrecke

Die Sinntal-Bahnstrecke wurde 1891 eröffnet und führte vom hessischen Jossa im Sinngrund bis zum unterfränkischen Wildflecken. 1988 wurde auf der Strecke der Personenverkehr eingestellt, bevor dann 2005 die Strecke komplett stillgelegt wurde.

Mittlerweile sind die Gleise auf einer Länge von 28 Kilometern zurück gebaut. Dort befindet sich jetzt der Rhönexpress-Bahnradweg, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Ein solcher Schienenbus, wie er jetzt nach Rupboden transportiert wurde, verkehrte im Original eben auf dieser Strecke.