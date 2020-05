Schwertransport bleibt bei Wörth an der Isar stecken

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 80 Meter langer Schwertransport in der A92-Ausfahrt bei Wörth an der Isar im Kreis Landshut stecken geblieben. Wie die Verkehrspolizei Landshut mitteilt, kamen die beiden überlangen Transporter nicht um die Kurve. Nach Rangierversuchen ging es weder vor noch zurück, weswegen letztendlich die A92-Ausfahrt gesperrt werden musste.

Schwertransport musste zurück auf die A92

Am Vormittag wurden die Transporter dann mit einer Ausnahmegenehmigung des zuständigen Landratsamtes rückwärts auf die Autobahn zurück gelotst. Anschließend ging es weiter - Richtung Landshut - zum nächsten Autobahnparkplatz. Der war zwischenzeitlich von Einsatzkräften geleert worden.

Mangelhafte Planung, abgefahrene Reifen

Auf das polnische Unternehmen kommt nun ein Bußgeld zu, wegen mangelhafter Ausarbeitung der Route. Außerdem stellten die Beamten abgefahrenen Reifen an beiden Anhängern fest.