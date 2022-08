Schwertangriff in Weiden: Passanten halten Täterin fest

Nach dem Schwertangriff in der Weidener Innenstadt am gestrigen Dienstag dürfte die mutmaßliche Täterin heute dem Haftrichter vorgeführt werden. So sieht es die Strafprozessordnung vor, sofern die Frau nicht wieder freigelassen wird. Ein Polizeisprecher wollte sich am frühen Mittwochmorgen noch nicht zum weiteren Vorgehen der Ermittler äußern.

Der Ermittlungsrichter muss wohl auf Antrag der Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob die 65-Jährige in Untersuchungshaft kommt oder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Sie befindet sich momentan in Polizeigewahrsam.

Drei Menschen in Weidener Innenstadt verletzt

Nachdem die Frau mehrere Menschen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt haben soll, haben Passanten die mutmaßliche Täterin festgehalten. Wie Polizeisprecher Florian Beck auf BR24-Anfrage mitteilte, konnten Passanten die Frau überwältigen. Sie hielten die Frau demnach bis zum Eintreffen der Polizei fest. So konnten schon kurz nach der Attacke Beamte die Frau festnehmen.

Schwertähnlicher Gegenstand sichergestellt

Drei Opfer wurden bei dem Vorfall am gestrigen Dienstag verletzt, zwei Männer - 46 und 61 Jahre - mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Beamte stellten die Tatwaffe, einen schwertähnlichen Gegenstand, sicher.