Schwerpunkt Franken: 33 Geldautomaten in Bayern gesprengt

Erst am heutigen Montagmorgen haben sie wieder zugeschlagen: Drei vermummte Personen haben in Schlüsselfeld bei Bamberg einen Geldautomaten gesprengt. Sie hatten Gas in den Geldautomaten eingeleitet und das Luft-Gas-Gemisch entzündet. Dabei hinterließen sie eine Spur der Verwüstung. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Die Unbekannten sind auf der Flucht.

Offensichtliche Serie von Geldautomatensprengungen

Doch das Phänomen ist nicht neu. Seit 2020 haben Kriminelle in ganz Bayern insgesamt 33 Geldautomaten gesprengt und dabei mehr als zwei Millionen Euro erbeutet. Das sagte ein Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Bei der offensichtlichen Serie der Sprengungen könne bislang aber noch nicht von einer einzelnen Tätergruppe ausgegangen werden, meinte der LKA-Beamte: "Momentan können wir das noch nicht sagen, eine eindeutige Tätergruppe haben wir noch nicht isolieren können."

Tätergruppe setzt sich neu zusammen

Dennoch werten die Kriminalisten jeden einzelnen Fall einer Geldautomatensprengung aus, um mögliche Parallelen festzustellen. Meist verwendeten die Täter ein Gasgemisch zur Sprengung der Automaten. Die Tätergruppen setzen sich nach LKA-Erkenntnissen immer wieder neu zusammen. Mal seien zwei, mal drei oder gar vier an den Straftaten Beteiligte. Im vergangenen Jahr haben die Ermittler einen Schwerpunk "im Norden Bayerns" festgestellt, "gerade in Unterfranken, Mittelfranken aber auch in Oberfranken", so der LKA-Beamte.