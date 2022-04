Schwerkrankes oberpfälzer Kleinkind wird in den USA behandelt

Die kleine Olivia aus Postbauerheng bei Neumarkt in der Oberpfalz leidet an einer sehr seltenen und unheilbaren Stoffwechsel-Krankheit, namens Tay-Sachs. Bekannt sind nur rund 30 Fälle von anderen Kindern deutschlandweit. Die betroffenen Kinder verlieren alle erlernten Fähigkeiten bis zum kompletten geistigen und motorischen Verfall. Die Überlebenschancen bei Kleinkindern sind gering. In der Regel werden die Betroffenen nicht älter als fünf Jahre.

Erste Symptome im Alter von acht Monaten aufgetreten

Alles sah normal aus bis Olivia etwa acht Monate alt war. Sie war kurz davor zu Krabbeln. ''Und dann kam der Zeitpunkt an dem nichts mehr passiert ist. Also sie hat nur noch das getan, was sie schon konnte und irgendwann hat sie aber auch aufgehört das zu tun, was sie schon konnte. Und da ist ihr Höhepunkt erreicht gewesen und dann ging es irgendwann immer nur noch Schnittweise bergab.'' Lange wusste niemand, was mit Olivia los ist. Die Diagnose kam erst mit 15 Monaten.

''Die ganze Welt bricht zusammen, so eine ganz komische Mischung aus Angst, Trauer, Verzweiflung und auch so eine richtig extreme Wut, eine Wut auf die ganze Welt irgendwie, weil man sich fragt wieso, wieso ich, wieso mein Kind? '' Kristina Kratzer, Olivias Mutter

Selbsthilfegruppe gab entscheidenden Hinweis

Durch Recherche im Internet sind Olivias Eltern auf die Selbsthilfegruppe "Hand in Hand" mit Sitz in Höchberg bei Würzburg gestoßen. Dort fanden sie nicht nur Trost und Verständnis, sondern auch den entscheidenden Hinweis zu einer Gentherapie in den USA. Gerade noch rechtzeitig haben sich die Eltern dort beworben, denn die Studie akzeptiert derzeit nur Kleinkinder bis 20 Monate.

Eltern setzen große Hoffnung in Therapie

Obwohl die Studie noch neu ist, ist die Teilnahme eine große Chance für Olivia und für alle betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Denn die Gentherapie ist derzeit der mit Abstand vielversprechendste Ansatz, diese seltene und gerade bei Kindern oft sehr schwer verlaufende Krankheit zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Olivias Eltern sind voller Hoffnung, dass die Therapie Olivias Lebenszeit verlängern kann.

Die Selbsthilfegruppe "Hand in Hand" ruft Familien, die von den Krankheiten Tay-Sachs, Morbus Sandhoff oder GM1 betroffen sind, dazu auf, mit der Gruppe in Kontakt zu treten.