Schweres Unwetter östlich von Regensburg

Am frühen Freitagnachmittag verdunkelte sich im Regensburger Osten der Himmel. Dann brach auch schon das Unwetter los. In wenigen Minuten wurden Rinnsale zu Sturzbächen.

Wasser stand teilweise knietief auf Fahrbahnen, Autos blieben liegen

Laut einem Polizeisprecher liefen einige Keller voll und es wurden zahlreiche Straßen überflutet. Teilweise stand das Wasser so hoch auf der Fahrbahn, dass Autos in vollgelaufenen Fahrbahnsenken im Wasser liegenblieben. Betroffen waren demnach vor allem die Orte Barbing, Neutraubling und Obertraubling. Auch auf der A3 kam es östlich von Regensburg wegen zeitweise überfluteter Fahrbahnen zu Verkehrsbehinderungen. Meldungen über größere Schäden lagen der Polizei am Nachmittag noch nicht vor. Die Innenstadt von Regensburg blieb weitgehend trocken.

Unwetter überschwemmt Arrestzellen bei Polizei

Die heftigen Regenfälle haben auch das Gebäude der Polizeiinspektion in Neutraubling unter Wasser gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, seien auch die Arrestzellen überschwemmt worden und müssten vor der nächsten Nutzung erst austrocknen. Stundenlang seien "erhebliche Mengen" Wassers in den Keller des Dienstgebäudes geströmt. Weil die Feuerwehr wegen des Unwetters schon an mehreren anderen Orten gebunden war, mussten die Beamten das Wasser selbst aus dem Gebäude schaffen.