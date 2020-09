Schwerer Verkehrsunfall nach Wendemanöver bei Hollfeld

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bayreuth sind am Freitag (18.09.20) drei Menschen verletzt worden. In Lebensgefahr befinde sich keiner von ihnen, teilte die Polizei mit. Eine an dem Unfall beteiligte Person musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Bei Wendemöver fließenden Verkehr übersehen

Wie ein Sprecher dem BR auf Nachfrage bestätigt, habe ein Fahrzeug auf einer Staatsstraße nahe des Hollfelder Ortsteils Freienfels bei einem Wendemanöver den fließenden Verkehr übersehen. Dadurch sei es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrzeug der Straßenmeisterei gekommen. Das Teilstück der Straße zwischen Hollfeld und Stadelhofen war für die Dauer der Räumungsarbeiten komplett gesperrt.