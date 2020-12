Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus in Bobingen

Ein schwerer Unfall mit einem Linienbus hat sich am Donnerstag auf der Staatsstraße 2035 zwischen dem Augsburger Stadtteil Inningen und Bobingen im Landkreis Augsburg ereignet. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war ein 30-jähriger Mann mit seinem Wagen aus zunächst unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Bus zusammengestoßen. Eine 34 Jahre alte Frau fuhr dann noch mit ihrem Fahrzeug in das Auto des Unfallverursachers. Der Linienbus schleuderte in den Seitengraben und kam dort zum Stehen.

Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Der 30-jährige Golf-Fahrer war in seinem Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn mit schwerem technischen Gerät befreien. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Fahrgäste im Linienbus unverletzt

Der 61 Jahre alte Busfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auch die 34-Jährige und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die neun Fahrgäste in dem Linienbus blieben unverletzt. Ein Gutachter soll nun die Ursache des Unfalls klären.