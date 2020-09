Ein Toter bei Unfall nahe Rothenburg ob der Tauber

Der Unfall ereignete sich am Montagabend (21.09.20) an einer Ortsausfahrt von Rothenburg ob der Tauber. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Auto nach Aussage eines Zeugen abrupt auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Nach Angaben der Polizei ist noch nicht geklärt, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, bei dem der Fahrer des mutmaßlichen Unfallwagens noch vor Ort starb. Er hatte zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise keinen Sicherheitsgurt angelegt, so die Polizei. Die Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden schwer verletzt.

Ermittlungen wegen Tötungsdelikt eingeleitet

In der Nacht wurde in einem nahe gelegenen Klinikum eine schwer verletzte Frau aufgenommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Ehefrau des beim Verkehrsunfall gestorbenen Fahrers. Sie gab an, kurz vor dem Unfall aus dem Wagen gesprungen zu sein, nachdem sie von ihrem Mann bedroht worden war.

Die Polizei geht daher von einem absichtlich herbeigeführten Zusammenstoß aus. Die Kriminalpolizei Ansbach hat daher Ermittlungen wegen möglicher versuchter Tötungsdelikte aufgenommen.