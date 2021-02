Schwerer Verkehrsunfall auf der A9 nahe Ingolstadt

Auf der Autobahn A9 München-Nürnberg wurden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei waren um 18.40 Uhr vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war zeitweise gesperrt. Genauere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.