Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Aschaffenburg

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 10.30 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt. Etwa 600 Meter vor der Anschlussstelle Kleinostheim hatte ein Autofahrer offenbar ein Stauende übersehen und fuhr in einen Sattelanhänger. Der Pkw-Fahrer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Die Personalien des Mannes sind derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt, so die Polizei. Der Mann am Steuer des Lastwagens blieb unverletzt.

Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.

Fehlende Rettungsgasse behinderte die Einsatzkräfte

Gegen 12 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es bildete sich zwischenzeitlich ein rund 15 Kilometer langer Stau. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu erheblichen Problemen bei der Bildung der Rettungsgasse. Die Rettungs- und Bergungsfahrzeuge hatten dadurch enorme Schwierigkeiten, an die Unfallstelle zu gelangen.