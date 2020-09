Schwerer Unfall zwischen Sportwagen und Feuerwehr bei Gremsdorf

Fünf Personen sind bei einem Unfall in Gremsdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt) teilweise schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Höchstadt gegen 10.45 Uhr zu einem Unfall auf der A3 in Richtung Frankfurt gerufen. Dazu fuhren die Einsatzkräfte auf der B470 von Gremsdorf in Richtung Adelsdorf mit Blaulicht und Martinshorn.

Fahrer überhörte Martinshorn

Das allerdings überhörte ein 65-jähriger Corvette-Fahrer an einer Ampel. Er fuhr bei Grün los und krachte in der Kreuzung mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Der Sportwagen wurde, so die Polizei, mehrere Meter weit in den Straßengraben geschleudert. Das Feuerwehrfahrzeug touchierte noch einen weiteren Wagen.

Feuerwehrleute und Sportwagen-Fahrer verletzt

Der schwerverletzte Corvette-Fahrer musste stationär ins Krankenhaus gebracht werden. Auch drei der Feuerwehrleute sowie die 23-jährige Fahrerin des zweiten Pkw wurden durch den Unfall verletzt. Die Corvette wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Zur Klärung des Unfallhergangs zog die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in den hohen fünfstelligen Bereich.