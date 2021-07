Rollerfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Ansbach

Ein Rollerfahrer ist am Nachmittag bei einem Unfall im Landkreis Ansbach getötet worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen Lichtenau und Sachsen im Landkreis Ansbach. Der 85-Jährige habe offenbar die Staatsstraße queren wollen und dabei wohl ein von rechts kommendes Auto übersehen, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Rollerfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort umgehend von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht, wo er noch am Nachmittag verstarb. Der 33-jährige Fahrer des Pkw erlitt bei dem Unfall einen Schock. Details müsse nun ein Gutachter klären. Die Staatsstraße zwischen Lichtenau und Sachsen bei Ansbach war deswegen über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.