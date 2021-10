Schwerer Unfall: Sperrung der A94 zwischen Dorfen und Lengdorf

Die A94 ist nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Dorfen und Lengdorf gesperrt. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sind drei PKW an dem Unfall beteiligt, fünf Menschen wurden nach derzeitigem Stand zum Teil schwer verletzt.

A94 für mehrere Stunden gesperrt

In Kürze sollen zwei Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen. Aus diesem Grund wird der Verkehr derzeit an der Anschlussstelle Dorfen ausgeleitet. Der Polizei-Sprecher rechnet damit, dass die Sperre noch rund zwei Stunden andauern wird, da es ein "größeres Trümmerfeld" am Unfallort gibt