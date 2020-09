Schwerer Unfall: PKW übersieht beim Abbiegen Motorradfahrer

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ist nahe Simbach (Lkr. Dingolfing-Landau) ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten passiert. Ein PKW hatte beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Das meldet die Polizei in Landau an der Isar.

Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Der Autofahrer wollte von der B 20 kommend auf die Staatsstraße 2112 einbiegen und prallte dabei mit dem Motorrad zusammen. Der schwerverletzte Biker wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße wird noch für mindestens zwei Stunden komplett gesperrt sein, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Landau an der Isar. Der Verkehr wird umgeleitet. Es ist ein Gutachter vor Ort.