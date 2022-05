Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf A9: Auto in Flammen

Auf der A9 bei Streitau im Landkreis Bayreuth hat es am Sonntag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei waren mindestens zehn Fahrzeuge beteiligt.

Schwerer Unfall auf der A9: Mehrere Verletzte

Mehrere Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Eines der Autos steht in Flammen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Berlin. An der Unfallstelle wurde die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.