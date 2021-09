Schwerer Unfall mit drei Lastwagen - A3 weiter gesperrt

Nach einem schweren Unfall mit mehreren Lastwagen ist die A3 bei Neutraubling im Landkreis Regensburg noch für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Das teilt die Polizei mit. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rosenhof ausgeleitet.

Unfall fordert drei Schwerverletzte

Drei Menschen erlitten bei dem Unfall schwere und drei weitere Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen. In Lebensgefahr befindet sich laut Sprecher keiner der Verunglückten.

Nach ersten Erkenntnissen war am Mittag ein rumänischer Sattelschlepper kurz vor der Anschlussstelle Regensburg-Ost mit großer Geschwindigkeit in ein Stauende gekracht. Bei dem Unfall wurden zwei weitere Lastwagen, ein Kleintransporter sowie ein Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Unfallstelle laut Polizei "wahres Trümmerfeld"

Die Unfallstelle gleiche einem "wahren Trümmerfeld", sagte der Sprecher. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Derzeit laufen Bergungsarbeiten.