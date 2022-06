Schwerer Unfall in Rödental: Kind unter Verletzten

Nach einem Unfall in Rödental im Landkreis Coburg ist eine schwer verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Ihre zehnjährige Tochter wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.