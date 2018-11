Schwerer Unfall in Neufahrn: Identität der Toten steht fest

Nach dem schweren Verkehrsunfall vor einer Woche im niederbayerischen Neufahrn steht fest, wer in dem Unfallfahrzeug saß. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern jetzt mitteilte, ergaben die Ermittlungen der Polizei und rechtsmedizinische Untersuchungen in München, dass es sich bei dem Fahrer um einen 40 Jahre alten Mann aus dem nördlichen Landkreis Landshut handelte. Sein Beifahrer war ein 34-jähriger Nigerianer mit Wohnsitz in China, der in Deutschland zu Besuch war und den Unfallwagen bei einer Münchner Autovermietung angemietet hat. Bei der dritten Insassin handelte es sich um eine 21 Jahre alte Chinesin, die zuletzt in Baden-Württemberg lebte.

Insassen des BMW verbrannten

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 3er-BMW vermutlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Neufahrn unterwegs. Der Wagen geriet dabei ins Schleudern, prallte gegen einen Betonsockel eines Gartenzauns und ging in Flammen auf. Alle drei Insassen verbrannten. Vermutlich überlebten sie aber schon den Aufprall nicht. Ob sie zum Unfallzeitpunkt angegurtet waren, ist noch unklar.