Schwerer Unfall in Bessenbach: Zwei Fußgänger tödlich verletzt

Ein 59-jähriger Mann war aus Hösbach kommend mit seinem Auto auf der Dorfstraße in Bessenbach im Landkreis Aschaffenburg unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam sein Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, erfasste zwei Fußgänger und rammte die Mauer einer Scheune eines angrenzenden Hofes. Die beiden Fußgänger – ein 79-jähriger Mann und seine 78-jährige Ehefrau – sind bei dem Unfall tödlich verletzt worden.

Ehepaar wurde tödlich verletzt

Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 78-jährige Ehefrau wurde laut Polizei vom Notarzt vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später erlag sie dort ihren schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Erkenntnisse deuten auf medizinisches Problem hin

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zur Unfallursache. Erste Erkenntnisse deuten auf ein medizinisches Problem beim Autofahrer hin. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.