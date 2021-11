Schwerer Unfall im Nebel auf der Isarbrücke in Plattling

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin auf der Isarbrücke (B8) in Plattling im Kreis Deggendorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, hatte die Frau im Nebel und bei Dunkelheit überholt.

Zwölf-Tonner im Gegenverkehr übersehen

"Trotz unklarer Sichtverhältnisse versuchte die Frau zu überholen", so die Polizei. Dabei übersah sie offenbar einen im Gegenverkehr herannahenden Zwölf-Tonner. Durch den Zusammenstoß wurde sie in ihr Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften herausgeschnitten werden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein naheliegendes Krankenhaus.

Auto und Lkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aktuell ist die Umgehungsstraße noch komplett gesperrt.