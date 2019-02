Schwerer Unfall im Landkreis Kulmbach

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es heute Abend auf der Staatsstraße 2189 in der Nähe von Welschenkahl im Landkreis Kulmbach zu einem schweren Unfall.

Fahrer wurde schwer verletzt

Zwei Autos stießen dabei frontal zusammen. Dabei wurde ein 25-jährige Fahrer nach Angaben der Polizei in sein Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die beiden Insassen des zweiten Wagens kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße musste für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.