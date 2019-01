Schwerer Unfall im Landkreis Augsburg

Nach dem Frontalzusammenstoß am Samstag hat die Polizei weitere Einzelheiten mitgeteilt. Wie es am Sonntag in einer Pressemitteilung hieß, wurden zwei Menschen nach dem Unfall "mit schwersten Verletzungen" in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Zusmarshausen und Horgau. Ein 35-jähriger Autofahrer kam nach bisherigem Ermittlungsstand auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit einer 43-jährigen Autofahrerin zusammen, die ihm entgegenkam.

Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, muss noch geklärt werden. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet.