Schwerer Unfall bei Schongau: Ein Toter, viele Verletzte

Am späten Vormittag ist es zwischen Hohenfurch und Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einer Gruppe Rollerfahrer gekommen. Die Rollerfahrer stammen vermutlich aus dem Raum Fürstenfeldbruck.

Rettungseinsatz - mit Hubschraubern und Krankenwagen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien am Freitag zwei Autos auf der Bundesstraße 17 in Schongau zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Einer oder beide Wagen seien daraufhin in eine Gruppe von Rollerfahrern geschleudert. Bei der Kollision starb ein Rollerfahrer, sieben bis acht aus der Gruppe wurden mittel– und schwer verletzt. Es sind mehrere Hubschrauber im Einsatz. 30 Rettungsfahrzeuge sind vor Ort. Die Bundesstraße 17 ist bis auf Weiteres gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mit Material von dpa