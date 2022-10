Schwerer Unfall bei Motocross-Rennen: Streckenposten überfahren

Beim Motocross-Rennen Enduro DM in Streitberg im Landkreis Forchheim hat es am Samstag auf der abgesperrten Strecke einen Unfall zwischen einem Fahrer und einem Streckenposten gegeben. Wie die Polizei mitteilt, kam es zum Zusammenstoß, als der 58-jährige Mann die gesperrte Rennstrecke zu Fuß überquerte.

Unfall bei Motocross-Rennen: Streckenposten schwer verletzt

Der Streckenposten erlitt bei dem Zusammenprall schwere Kopfverletzungen. Ob aktuell Lebensgefahr besteht, konnte ein Sprecher der Polizei auf BR-Anfrage nicht bestätigen. Auch der Fahrer zog sich Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu. Beide Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Das Rennen wurde abgebrochen.

Fahrer liegt auf der Intensivstation

Bei dem verletzten Fahrer handelt es sich um Kevin Gallas. Auf seiner Instagram-Seite heißt es, dass er auf der Intensivstation liege und bei dem Unfall eine gebrochene Rippe, eine punktierte Lunge und ein geprelltes Herz davongetragen habe.