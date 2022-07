Schwerer Unfall bei Eltmann: Auto stürzt Böschung hinab

Ein 41-jähriger Autofahrer war am Sonntagmorgen von Bamberg unterwegs in Richtung Eltmann. Auf Höhe des Eltmanner Stadtteils Roßstadt kam er auf gerader Strecke nach links von der Bundesstraße ab. Nachdem er knapp 40 Meter an einer Böschung entlang gefahren war, prallte das Auto gegen eine Baumwurzel. Der Pkw hat sich "vermutlich mehrfach gedreht und überschlagen", heißt es von der Polizei.

Auto stürzt drei Meter in die Tiefe

Das Auto stürzte eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinab und blieb auf der Fahrerseite liegen. Laut Polizei konnte sich der 41-Jährige nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Feuerwehrleute kamen ihm zur Hilfe und konnten ihn bergen. Ein Rettungswagen hat den schwer verletzten Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.