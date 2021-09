Schwerer Unfall: Auto prallt gegen Baum

Auf der Staatsstraße zwischen Regelsbach und Schwabach ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei ist ein 19-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, der 17-jährige Beifahrer erlitt mittelschwere Verletzungen.

Beim Überholen Kontrolle verloren

Zu dem Unfall sei es nach derzeitigem Ermittlungsstand gekommen, nachdem der 19-jährige Autofahrer einen Rollerfahrer und ein Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt habe. Dies hätten Zeugen berichtet. Anschließend habe der Fahrer laut Polizei die Kontrolle über das Auto verloren, sei von der Straße abgekommen und mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt.

Aufprall mit voller Wucht

Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock abgerissen wurde und das Auto in zwei Teile zerbrach. Der Fahrer und der 17-jährige Beifahrer wurden derart eingeklemmt, dass die Rettungskräfte das Auto aufschneiden mussten. Beide Autoinsassen kamen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.