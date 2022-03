Artikel mit Video-Inhalten

Schwerer Unfall: Auto kollidiert mit Rettungswagen im Einsatz

In Marktredwitz ist am Sonntagmittag ein Rettungswagen im Einsatz mit einem Auto kollidiert. Die Autofahrerin habe dabei die Vorfahrt des Einsatzfahrzeuges missachtet, so die Polizei. Mehrere Personen wurden verletzt.