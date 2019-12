Schwerer Unfall: Auto erfasst Fußgänger im Landkreis Lichtenfels

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 289 im Landkreis Lichtenfels von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erfasste eine 78-jährige Autofahrerin den jungen Mann kurz nach Mitternacht auf der Fahrbahn kurz nach dem Ortsausgang Weidnitz in Richtung Neuses am Main.

20-Jähriger bei Verkehrsunfall von Auto eingeklemmt

Dabei wurde der 20-Jährige überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte befreiten ihn; er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Alkohol im Spiel

Der junge Mann hatte nach Angaben der Polizei Alkohol im Blut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Sachverständiger zur Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.