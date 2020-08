Schwerer Unfall auf der B16 bei Rain: Junge Frau kommt ums Leben

Es ist ein Bild der Zerstörung, das sich den Einsatzkräften am frühen Morgen auf der B16 bei Rain am Lech bietet. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin war am frühen Morgen in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie prallte frontal in einen entgegenkommenden Laster. Durch die Wucht des Zusammenpralls war die Frau vermutlich sofort tot, sagt die Polizei.

Lastwagenfahrer wird leicht verletzt

Sowohl die Autofahrerin wie auch der Fahrer des LKW wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Wracks geschnitten werden. Der Lastwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Weiterer Unfall nach Frontalcrash

Unmittelbar nach dem ersten Unfall konnte ein nachfolgendes Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal in den verunglückten Wagen der 25-Jährigen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Donauwörth gebracht. Ein viertes Fahrzeug wurde von umherfliegenden Teilen beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Weil Betriebsflüssigkeiten wie Öl durch den Unfall ins Erdreich geraten sind, schaltete die Polizei auch Experten von Landratsamt und Wasserwirtschaft ein.

Gutachter soll Ursache klären

Warum die Frau mit ihrem Kleinbus von ihrer Fahrspur abgekommen ist, weiß die Polizei bislang nicht. Ein Gutachter ist eingeschaltet, der klären soll, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte. Die B16 musste mehrere Stunden gesperrt werden.