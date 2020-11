vor etwa einer Stunde

Schwerer Unfall auf der B12: Auto kracht in zwei Laster

Ein 51-jähriger Österreicher hat aus ungeklärter Ursache auf der B12 bei Kirchdorf am Inn (Lkr. Rottal-Inn) die Kontrolle über sein Auto verloren. Er krachte in zwei Laster und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Schwer verletzt wurde er geborgen.