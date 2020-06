Schwerer Unfall auf der A93 mit vier Schwerverletzten

Bei einem Unfall auf der A93 kurz nach der Anschlussstelle Abensberg (Lkr. Kelheim) wurden am Donnerstagabend vier Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei Mainburg mitteilt, fuhren zwei nachfolgende Autos in ein Unfallauto, das offenbar alleinbeteiligt ins Schleudern gekommen war.

Auto schleudert mehrmals über die Autobahn

Gegen 22.30 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg auf der A93 Richtung Regensburg unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über die Autobahn. Eine 30-Jährige aus dem Kreis Kelheim konnte nicht mehr bremsen und krachte in den mittlerweile stehenden Unfallwagen. Dadurch wurde dieser erneut über die Fahrbahn geschleudert und von einem 29-Jährigen aus dem Landkreis Straubing-Bogen erfasst.

Unfallanalytisches Gutachten soll Klarheit bringen

Der 24-jährige Unfallfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wenig später schwer verletzt geborgen, so die Polizei. Ebenfalls schwere Verletzungen haben sich die 30 Jahre alte Frau, ihr Beifahrer und die 24-jährige Beifahrerin des 29-Jährigen zugezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft forderte ein unfallanalytisches Gutachten an, um den Unfallhergang zu klären.