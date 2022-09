Schwerer Unfall auf der A9: Fahrerin aus brennendem Lkw gerettet

Folgenschwerer Unfall am Dienstagvormittag auf der A9 nahe Ingolstadt: Laut Polizei hatte sich zunächst ein Blechschaden zwischen drei Pkw im Bereich der Ausfahrt Ingolstadt Ost ereignet. Dabei gab es keine Verletzten, doch der nachfolgende Verkehr staute sich. Eine 60-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem mit Sand beladenen Lastwagen auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Daraus bildete sich eine Kettenreaktion. Der Lkw, auf den die Frau aufgefahren war, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein vor ihm fahrendes Wohnwagengespann geschoben, dieses wiederum auf einen weiteren Lkw.

60-Jährige aus brennendem Führerhaus befreit

Das Führerhaus der Unfallverursacherin sowie der Anhänger des Lkws, auf den sie aufgefahren war, gerieten in Brand. Zwei Ersthelfer und eine Polizeistreife konnten die 60-jährige Lkw-Fahrerin aus ihrem bereits brennenden Fahrerhaus befreien, indem sie den Gurt lösten. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gravierende Behinderungen auf der A9

Für die Dauer der Löscharbeiten war die A9 in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Nürnberg ist sie noch immer nicht befahrbar. Nach Einschätzung der Polizei werden sich die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch bis in die Abendstunden hinziehen. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzen die Ermittler auf rund 270.000 Euro.

Folgeunfall auf der A9 bei Manching

Am Stauende des Lkw-Unfalls ereignete sich gegen Mittag kurz vor der Anschlussstelle Manching ein weiterer schwerer Unfall. Ein Kleintransporter fuhr dabei auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Der Fahrer des Transporters wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.