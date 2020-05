Schwerer Unfall auf der A7 bei Woringen

Auf der A7 hat sich am Samstagnachmittag zwischen Woringen und Memmingen Süd ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei war ein Transporter dort auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Im weiteren Verlauf kollidierten zwei Autos mit dem Transporter.

Autobahn war stundenlang gesperrt

Der erste Zusammenstoß ging glimpflich aus. Der BMW schleuderte in den Grünstreifen und eine Person wurde leicht verletzt. Jedoch krachte wenig später ein Audi in die Unfallstelle. Dabei wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die A7 war zwischen Woringen und Memmingen-Süd für die Bergungsarbeiten knapp drei Stunden gesperrt.