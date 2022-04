Schwerer Unfall auf der A7 bei Dinkelsbühl - Autobahn gesperrt

Am frühen Montagmorgen (04.04.) hat es einem schweren Unfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl und Feuchtwangen-West gegeben. Nach Angaben der Polizei durchbrach ein Lkw die Mittelleitplanke und liegt nun auf der Gegenfahrbahn. Der Fahrer muss derzeit aus dem Führerhaus geschnitten werden.

Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und wird den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus fliegen. Die Autobahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Für wie lange, konnte die Polizei noch nicht sagen. Weitere Fahrzeuge sind nicht an dem Unfall beteiligt.