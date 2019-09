Schwerer Unfall auf A3: Pkw-Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Nach dem schweren Auffahrunfall am Montagmorgen auf der A3 bei Duggendorf im Kreis Regensburg liegt ein 59-jähriger Autofahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Österreicher gegen 6.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen Laster auf.

Fahrer unter Lkw eingeklemmt

Weil das Auto unter dem Lkw eingeklemmt wurde, musste der lebensgefährlich verletzte Mann laut Polizei mit schwerem Gerät geborgen werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers und der Bergungsmaßnahmen musste die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Laaber und Beratzhausen für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Alkohol im Auto

Die Beamten fanden bei der Unfallaufnahme Flaschen alkoholhaltiger Getränke im Unfallauto. Die Staatsanwaltschaft hat den Wagen sichergestellt. Die Polizei ermittelt.