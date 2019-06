Schwerer Unfall auf A3 - mehrere Fahrzeuge beteiligt

Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen auf der A3 bei Passau in Richtung Österreich ereignet. Nach Informationen aus dem Polizeipräsidium Niederbayern und der Verkehrspolizei Passau waren drei Fahrzeuge an dem Crash beteiligt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall ereignete sich um kurz nach acht Uhr. Ein Pkw ist samt Anhänger auf einen weiteren Pkw aufgefahren. Das Gespann, das aus Bulgarien kam, schleuderte dann gegen einen Sattelzug. Der Fahrer des bulgarischen Kleintransporters wurde leicht, seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden ins Klinikum gebracht. Der Fahrer des anderen Autos wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn war in Richtung Passau bis neun Uhr komplett gesperrt, mittlerweile ist sie wieder frei. Laut Polizei entstand ein Schaden von 50.000 Euro.