Schwerer Unfall auf A3 - Fahrtrichtung Regensburg gesperrt

In der Nähe der Ausfahrt Nürnberg-Nord ist es am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Regensburg zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei seien zwei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Polizei auf BR-Anfrage mit.

Ersten Erkenntnissen nach hatte eine Frau wohl die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto prallte gegen die Außenleitplanke. Anschließend kam es auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau und ihr Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Außerdem wurden sie im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber unterstütze die Rettungsmaßnahmen, so der Polizeisprecher.

Die A3 wurde in Fahrtrichtung Regensburg komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme werden wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizei.