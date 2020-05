Schwerer Unfall auf A3: Auto kracht in Lkw, Fahrerin stirbt

Auf der A3 in der Nähe von Altdorf im Nürnberger Land ist am Montagabend (11.05.20) eine Autofahrerin gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Oberölsbach und Altdorf/Burgthann.

Kollision mit Lkw

Laut Polizei Mittelfranken hatte die Frau aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und kollidierte mit einem Lkw, der auf der rechten Fahrspur in Richtung Nürnberg unterwegs war. Ihr Fahrzeug schob sich unter den Auflieger des Lastwagens, die 22-jährige Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Zeitweise Vollsperre

Die A3 war zeitweise in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten Stunden an. Die Polizei und ein Sachverständiger waren vor Ort. Noch ist die Unfallursache unklar.