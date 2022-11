> Schwerer Unfall an unbeschranktem Bahnübergang in Bischofswiesen

Am späten Freitagnachmittag hat sich in Bischofswiesen ein schwerer Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Ein Zug krachte in ein Auto, der PKW-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.